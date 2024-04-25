Названы подорожающие из-за конфликта на Ближнем Востоке товары

Война на Ближнем Востоке может спровоцировать рост мировых цен на ряд товаров. Их в своем Всемирный банк (ВБ).

По мнению организации, в результате экскалации конфликта может подорожать природный газ. В банке напомнили, что регион является важнейшим поставщиком этого топлива на глобальный рынок — через Ормузский пролив проходит пятая часть всей мировой торговли СПГ.

ВБ также ожидает рост цен на удобрения на фоне нарушения цепочек поставок. Их подорожание, в свою очередь, приведет к повышению стоимости продовольствия, отмечается в документе. При этом базовый прогноз (при отсутствии дальнейшей эскалации) банка предполагает, что цены на продовольствие снизятся на 6 процентов в 2024 году и на 4 процента в 2025-м.

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По прогнозу организации, цены на нефть в текущем году составят в среднем 84 доллара за баррель, а в 2025 году снизят до 79 долларов. Если же из-за ситуации на Ближнем Востоке рынок столкнется с перебоями в поставках цены могут вырасти до 92 долларов за баррель при умеренных проблемах и превысить отметку в 100 долларов за баррель при серьезных трудностях с поставками.

Ранее опрошенные агентством Bloomberg эксперты заявили, что эскалация конфликта между Ираном и Израилем приведет к росту цен на нефть. По словам управляющего директора консалтинговой компании FGE на Ближнем Востоке Имана Нассери, цены на нефть, уже включающие премию за риск в 10 долларов за баррель, могут вырасти еще на 2-5 долларов.