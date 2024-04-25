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Bloomberg: ЕС хочет запретить реэкспорт СПГ из РФ, но сам будет продолжать его закупать

Евросоюз изучает в рамках подготовки 14-го пакета санкций против России введение запрета на реэкспорт через европейские порты российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны, однако не намерен запрещать государствам ЕС его закупку для использования на своей территории. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Bloomberg: ЕС хочет запретить реэкспорт СПГ из РФ, но сам будет продолжать его закупать
© РИА Новости

По его информации, также будут введены адресные санкции против российских СПГ-проектов, таких как "Арктик СПГ - 2", терминалов СПГ в Усть-Луге и Мурманске. Агентство признает, что обсуждение санкций находится пока "на раннем этапе и несколько стран ЕС скептически относятся к ограничениям против СПГ".

"Целью санкций станет нанесение удара по цепочке поставок российского СПГ и получения Россией прибыли от этих проектов, - отмечает агентство. - Согласно этом плану портам в странах ЕС будет запрещено импортировать российский СПГ для его дальнейшего реэкспорта в третьи страны. Но запрета на закупки СПГ для его использования внутри Евросоюза не будет", - отметило агентство.

Как указывает Bloomberg, новые санкции ЕС также будут направлены против российского танкерного флота в рамках попыток воскресить фактически не работающий "потолок цен на нефть".

Агентство напомнило, что Россия поставляет значительные объемы СПГ в европейские страны - порядка 18 млрд куб. м газа в год. Главными покупателями являются Франция, Испания и Бельгия, причем 1 млрд куб. м из этого объема впоследствии реэкспортируется.

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