Власти РФ планируют отменить экспортную пошлину на уголь

Ведомства РФ вновь обсуждают возможность временной отмены экспортной пошлины на уголь - на четыре месяца с 1 мая, сообщили ТАСС два источника в отрасли.

"С 1 мая будет приостановлена на четыре месяца", - сообщил один из них.

По словам одного из источников, проект решения правительства уже подготовлен.

ТАСС направил запросы в Минфин и Минэкономразвития.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники также сообщила, что в правительстве обсуждается отмена экспортных пошлин на уголь с 1 мая и эта мера может вновь стать временной.

Осенью 2023 года уголь вместе с рядом других товаров попал под гибкую экспортную пошлину в размере 4-7% в зависимости от курса рубля. С начала 2024 года экспортная пошлина для угля была отменена, однако с 1 марта кабмин РФ вернул гибкие экспортные пошлины на уголь в размере от 4% до 7% сроком на год.