Аналитик спрогнозировал снижение цен на российскую нефть Urals

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT рассказал о ситуации на нефтяном рынке.

По словам специалиста, состояние нефтяного рынка в ближайшей перспективе будет определять геополитический конфликт между Израилем и Ираном.

«Влияние данного фактора ценообразования на этой неделе значительно снизилось. Также способствует снижению цен на нефть обновлённая статистика по запасам нефтегазовых месторождений в США. Рост потенциального предложения успокоил рынок. Только за последнюю неделю топливные котировки снизились на 3% — вопреки «бычьим» прогнозам, до уровня $86—87 за баррель Brent», — рассказал Шнейдерман.

Он отметил, что российская Urals будет дешеветь, сохраняя разницу в среднем на $10 относительно Brent.

«В случае обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке можно ожидать роста цен до прогнозируемого ранее уровня $90», — заключил собеседник RT.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил ФАС проанализировать случаи превышения розничных цен на АЗС над ценами мелкого опта в регионах Южного федерального округа, Сибири и Дальнего Востока.