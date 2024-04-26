Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о планах команды кандидата в президенты США Дональда Трампа в случае его победы на выборах ввести санкции в отношении стран, уходящих от доллара в международных расчетах. По словам специалиста, соответствующие инициативы свидетельствуют о потере Вашингтоном экономических инструментов для поддержания собственной валюты.

Согласно данным Bloomberg, советники Трампа обсуждают способы противодействия дедолларизации — отказу стран от использования американской валюты во внешней торговле. По данным агентства, рассматриваются такие меры, как экспортный контроль, обвинения в валютной манипуляции и введение тарифов. В случае переизбрания Трампа на пост его команда планирует направить данные санкции против развивающихся стран, в том числе государств, входящих в БРИКС.

Среди союзников Соединенных Штатов есть Великобритания, Европа и Япония, у которых есть собственные резервные валюты – британский фунт, евро и йена. И что – в команде Трампа собираются заставить, например, Европейский союз торговать не в евро, а в долларах? С какой стати там на это пойдут? История с падением доли доллара в международной торговле связана с очень простой вещью: крупнейшим покупателем сырья в мире на сегодняшний день является Китай, он больше всех покупает нефть, металлы, продовольствие и так далее. И если, например, Бразилия продает в Китай железную руду или продовольствие, то зачем им торговать в долларах? Они будут осуществлять расчеты в юанях, ведь если бы они собирались торговать в долларах, то это означает, что странам было бы необходимо иметь запас этой валюты. Но иметь запас долларов – это дорого, то есть их надо где-то раздобыть – отправлять что-то в Америку, чтобы их получить. При этом если Бразилия и Китай при торговле расплачиваются в юанях, то им этого делать совершенно не нужно. Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России

Эксперт подчеркнул, что отказ от доллара во внешнеторговых расчетах начался задолго до СВО и введения антироссийских санкций.

«Это связано с одной простой вещью: если вы что-то продаете в Китай, а потом что-то получаете оттуда, то доллар вам не нужен. Поэтому непонятно, как американцы собираются аннулировать этот факт. Поэтому все это – детский сад! Это либо пропаганда, либо непонимание того, о чем идет речь», - заявил эксперт.

Зубец добавил, планируемые командой Трампа санкции могут сработать в рамках торговых операций между США и Китаем, однако они не угрожают расчетам внутри стран БРИКС.

«К примеру, Китай является крупнейшим торговым партером Индии и России. И как американцы собираются заставить Россию и Китай торговать в долларах – я не понимаю. Причем тут экспортный контроль, причем тут обвинения в валютной манипуляции? Раз американцы покупают какую-то продукцию в Китае, то понятно, что они будут платить в долларах. И в этом случае они могут заставить Китай принимать доллары. Мол, если ты не будешь принимать нашу валюту, то мы тебя просто отключим от рынка. Понятно также, что китайцы не будут платить за американскую продукцию в юанях. Но США и Европа – далеко не единственные торговые партнеры Китая, и там никак не могут повлиять на все остальные торговые потоки», - отметил специалист.

В последнее время Китай активно сокращает товарооборот с США, напомнил экономист.

«В Китае прекрасно понимают, что это фактор потенциального шантажа, и чтобы не подвергнуться шантажу по образцу антироссийских санкций – они уменьшают объем торговли с Америкой. В этих условиях у американцев еще в большей степени пропадает желание и возможности для давления на китайцев с целью вынудить их пойти на какие-то экономические, валютные меры. В США рискуют прийти к тому, что поставки будут идти через промежуточных посредников, например, через Бразилию, посмотрим… Но все эти инициативы, связанные с силовым принуждением по использованию доллара, на самом деле появляются от понимания собственной слабости. Они означают, что Америка потеряла экономические инструменты для поддержания собственной валюты. Сорок или пятьдесят лет назад США еще были крупнейшим в мире рынком товаров и услуг, и тогда доллар был доминирующей валютой. Но сейчас США престали быть доминирующим рынком, теперь эта роль у Китая. Ну и, соответственно, доля доллара в расчетах снижается. Повернуть эту историю вспять совершенно невозможно», - заключил Зубец.

Россия и Китай провели практически полную дедолларизацию торгово-экономических связей, более 90% взаимных расчетов переведены в национальные валюты. Об этом ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.