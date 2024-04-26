Минфин Украины: c начала 2024 года Запад предоставил почти 12 млрд долларов

Страны Запада и Международный валютный фонд с начала 2024 года предоставили Киеву почти 12 млрд долларов. Об этом сообщило Министерство финансов Украины. Российская газета

«Объем финансирования государственного бюджета Украины в 2024 году по состоянию на 25 апреля составил $15,6 млрд: внешнее финансирование - $11,8 млрд, ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) - $3,8 млрд», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Согласно статистике Минфина, подавляющая часть иностранной поддержки Киева - это кредиты. Из $11,8 млрд помощи Запада на безвозмездные гранты приходится лишь около $1 млрд.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко и посол США в Киеве Бриджит Бринк подписали соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу. RT на русском