Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров заявила, что регулятор ожидает повышения цен в текущем году на 4,3%-4,8%, передает «Коммерсант».

Председатель ЦБ указала на отсутствие экономических тенденций, которые характерны для снижения уровня инфляции.

«Мы пока не видим экономических тенденций, характерных для дезинфляции»,— подчеркнула она.

Центробанк допустил отказ от снижения ставки до конца года

Набиуллина также высказалась о ключевой ставке. Ее снижение может произойти в начале второго полугодия, но не исключено ее сохранение на уровне 16% до конца года, отметила глава регулятора.

Сегодня ранее Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Он отметил, что что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким.

Центробанк подчеркнул, что на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных.