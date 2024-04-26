Названа цена глобального перехода на зеленую энергию

Глобальный переход на зеленую энергию потребует четырех триллионов долларов ежегодно к середине 2030-х. Такую цену назвали аналитики инвестиционной компании BlackRock, передает CNBC.

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Цифра оказалась вдвое больше предыдущей оценки в два триллиона ежегодно. По данным компании, в 2023 году на связанные с переходом проекты было выделено 1,8 триллиона долларов — на 33 миллиарда больше, чем в 2004 году. Общая сумма вложений за все года составляет 19 триллионов долларов.

«Темп роста и объем инвестируемых средств показывают, что мы движемся в верном направлении. Однако для достижения поставленных целей к 2030 году потребуются еще 18 триллионов долларов», — отметил глава департамента альтернативной стратегии и рынка капиталов BlackRock в Азиатско-Тихоокеанском регионе Майкл Деннис.

Ранее сообщалось, что США собираются потратить семь миллиардов долларов на развитие солнечной энергетики.