Набиуллина: около 70% предприятий РФ отмечают дефицит кадров

Около 70% российских предприятий, согласно опросам ЦБ, отмечают дефицит кадров.

Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"По последним данным мониторинга предприятий, а он охватывает сейчас уже около 15 тыс. предприятий, около 70% всех предприятий отметили дефицит кадров", - сказала она.

По словам Набиуллиной, на рынок труда оказывают влияние и другие долгосрочные тенденции, в том числе демография и отставание производительности труда от роста заработной платы. Все это оказывает инфляционное давление на экономику России.