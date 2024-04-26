В Центробанке РФ оценили работу национальной системы платежных карт

Председатель Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина заявила о стабильной работе национальной системы платежных карт (НСПК — оператор платежной системы «Мир»). Она сообщила об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«НСПК работает стабильно, развивается, идет по плану со всеми проектами, — сказала Набиуллина.

Также она рассказала о поиске кандидатуры на пост главы НСПК.

«Что касается главы НСПК, то сроков у нас никаких нет. Там сейчас временный исполняющий обязанности генерального директора. Мы сейчас обсуждаем кандидатуры, когда решение будет принято, то оно обязательно будет объявлено», — отметила глава Банка России.

До этого Набиуллина заявила, что ответные меры из-за западных санкций против НСПК теоретически возможны, но их надо рассматривать как крайние меры. По ее словам, ЦБ в условиях санкций на платежную инфраструктуру РФ прорабатывает с другими странами альтернативные решения для проведения платежей.