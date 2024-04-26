Россиянам сообщили, что будет со вкладами после сохранения ключевой ставки в 16%

Ставки по вкладам в российских банках до июня сохранятся на текущем уровне (от 14% до 16% годовых — «Газета.Ru»). Такой прогноз корреспонденту редакции дал доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Ставки сохранятся во втором квартале, изредка увеличиваясь на 0,5–1 процентный пункт в рамках конкуренции кредитных организаций за вкладчиков. Возможно, во втором полугодии 2024 года ставки снизятся на 1–2 п.п. (то есть до 12-13%). При продлении вклада проценты, как правило, ниже, и сейчас стоит открывать новый вклад», — отметил экономист.

Сейчас максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков по объему депозитов чуть превышает 14,8%. Доходность депозитов на 181 день достигает 15-16%.

ЦБ на заседании 26 апреля сохранил ключевую ставку в 16% третий раз подряд. В Банке России пояснили, что инфляционное давление в стране снижается, но пока остается на высоком уровне.