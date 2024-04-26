Экономист Олег Сухарев на фоне принятого сегодня решения российского Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых высказался о влиянии высокого уровня этого показателя на экономику.

При такой высокой ставке кредитные механизмы по многим направлениям ограничены. В разной степени это касается и потребительского кредитования, и кредитования реального сектора, а также различных кредитных ресурсов под операции с ценными бумагами. Ставку подняли еще около двух лет назад, и затем держали ее на высоком уровне. В 2023 году мы выкрутили с ростом [экономики] за счет бюджетного механизма и, в том числе, задействованных резервов, а также за счет выверенной отраслевой политики, которую правительство Михаила Мишустина проводило настолько слаженно, насколько это было возможно в создавшейся обстановке. Так что 2023 год был неплохим, но дальше все эти меры упираются в ресурсные возможности, в дефицит кадров, а также в возникающий дефицит мощностей. Ведь часть из них удалось загрузить в 2022-2023 годах, а сейчас требуется их значительное расширение, то есть речь идет об инвестициях, о вложении средств, но при такой ставке, как сейчас, это невозможно. Олег Сухарев Доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН

Вместе с тем эксперт напомнил, что в 2000-2008 годах при высоком уровне ключевой ставки и высоких темпах инфляции фиксировались достаточно хорошие показатели роста российской экономики.

«Но на том рубеже сложилось две «наркотических иглы» — это игла импортной зависимости и игла сырьевой, углеводородной зависимости. Пока мы «очухались» — прошло какое-то время, но где-то с 2014-2015 года мы начали с этих игл слезать с криками «ура!». В плане углеводородов у нас есть определенные успехи, а в плане импортозамещения – лишь по отдельным направлениям, таким как оборона или сельское хозяйство. При этом по базовым отраслям, по реальному сектору, по машиностроению зависимость от импорта все еще составляет 60-70%. Так что проблема сохраняется, хотя ряд программ по импортозамещению были утверждены еще в 2015 году», - отметил эксперт.

Высокие процентные ставки и жесткая денежно-кредитная политика «консервируют» развитие российской экономики, подчеркнул специалист.

«Поэтому мне представляется, что эффект [от высокого уровня ключевой ставки] будет негативным в плане развития экономики. Ведь, по существу, кредитный механизм воспроизводства капитала в капиталистической экономике отключен от работы на нее. Тут остается бюджет, какие-то резервные механизмы, а также локальное кредитование, которое по отдельным направлениям управляется преференциями», - заявил собеседник Рамблера.

При ключевой ставе в 16% годовых и при уровне ставок на кредиты в 18-20% развитие на основе кредитного ресурса невозможно, оно возможно только за счет собственных средств предприятий, добавил эксперт.

«Но если реальный сектор не очень рентабельный, то о каких собственных средствах, о какой прибыли может идти речь? Банки урывают прибыль, потому что процентная ставка индексирует доходы финансового и банковского сектора, так как реальная ставка – это номинальная ставка минус инфляция. И если вы не подняли номинальную процентную ставку, то маржа в виде реальной ставки сохраняется, а это и есть доход банков и финансового сектора как такового. То есть мы индексируем доходы одной группы агентов (причем весьма узкой, но от нее зависит развитие экономики), однако при этом мы с громадным опозданием делаем это для других секторов, лишая их средств к развитию и увеличивая издержки по пользованию деньгами», - отметил эксперт.

Экономист добавил, что в настоящее время в России существует необходимость в проведении полноценной инвентаризации фондов и оценки объема свободных, пригодных к загрузке производственных мощностей.

«[В экономике РФ] растут «раковые опухоли», поэтому нам надо четко понимать, где именно это происходит, почему, до какой степени и за счет чего они будут расти», - заключил экономист.

26 апреля Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Это следует из информации, опубликованной на сайте регулятора, пишет ТАСС. Отмечается, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Центробанк считает, что c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году.