Экономист: США могут способствовать возврату РФ к расчетам в долларах

Финансовый аналитик и экономист Ян Арт заявил, что США могут создать условия для возврата России к расчетам в долларах. Об этом сообщает «Абзац».

По словам аналитика, напрямую принудить Москву использовать доллары в Белом доме не могут, но создать подходящие для этого условия вполне реально. Арт добавил, что повлиять на это может несколько факторов, включая ситуацию с замороженными российскими активами.

«Москва особо не уходила от доллара, огромное количество расчетов продолжается в долларах. Но в целом, чтобы такая антидедолларизация началась, необходима ясность с юридическим статусом замороженных активов. Американские финансисты очень обеспокоены принятым решением, оно неприятно для финансового мира, поскольку подрывает доверие», – заявил он.

При этом эксперт считает, что РФ и США вряд ли смогут договориться о разблокировке российских активов в обмен на возвращение Москвы к операциям с долларом.

«Потому что для США не существенно, рассчитывается РФ в долларах или нет. Это просто не имеет особого значения. В сегодняшней американской повестке обмен неравен. Сделка может быть связана с прекращением огня, тем или иным форматом переговорного процесса», — добавил он.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация замороженных российских активов странами запада не повлияет на финансовую стабильность страны.