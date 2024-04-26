Набиуллина увидела риски в высоких зарплатах в РФ

Денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает «РИА Новости».

Она пояснила, что, если РФ пойдет на увеличение зарплат, то для этих денег «не будет хватать товаров и услуг по старым ценам», поскольку цены вырастут.

«И наша как раз политика направлена на то, чтобы ограничить такое чрезмерное расширение спроса, стимулируя рост сбережения», — сказала Набиуллина.

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По ее словам, зарплаты в РФ растут с начала 2023 года из-за дефицита трудовых ресурсов. Глава ЦБ отметила, что в стране вырос спрос на труд, а предложение снизилось, вынудив компании повышать зарплаты. Однако в долгосрочной перспективе их рост должен соответствовать росту производительности труда, чтобы не оказывать влияния на инфляцию, добавила она.

«Если рост производительности труда не поспевает за ростом зарплаты, то растущие затраты на оплату труда компании закладывают в цены», — заключила Набиуллина.

Ранее ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.