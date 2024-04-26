В ЕС впервые отреагировали на указ Путина об обмене замороженными активами

Указ президента РФ Владимира Путина об обмене заблокированными активами российских и иностранных инвесторов не имеет юридической силы в Евросоюзе, следует из комментария пресс-службы Минфина Бельгии, который приводит РБК. Это первая европейская страна, которая прокомментировала подписанный в ноябре 2023 года документ.

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Только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе. Российские указы не ведут к возникновению каких-либо европейских обязательств, — заявили в бельгийском регуляторе.

Основная часть активов россиян заблокирована в депозитарии Euroclear, который является подведомственным Минфину Бельгии. Адвокат Арам Григорян предположил, что позиция регулятора будет носить обязательный характер для Euroclear. При этом он отметил, что ведомство фактически самостоятельно интерпретирует санкционные регламенты ЕС.

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В марте Минфин России назначил «Инвестиционную палату» организатором торгов заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. Ведомство также определило условия проведения обмена и установило, что все операции должны быть завершены до 1 сентября 2024 года.

Торги будут проходить по президентскому указу № 844. Согласно документу, механизм обмена коснется счетов типа «С», которые предназначены для проведения сделок по покупке и продаже нерезидентами иностранной валюты, операций с ценными бумагами и инвестиций в экономику России.