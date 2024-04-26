В РФ могут запретить обращение криптовалюты

Депутаты Госдумы предложили с 1 сентября запретить организацию обращения криптовалюты в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий законопроект.

В действующем законодательстве есть запрет на расчеты в криптовалюте на территории России, но обращение разрешено. Теперь же в статью 14 закона 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» предложили внести пункт, запрещающий это. Исключением станет майнинг цифровой валюты и работа майнинг-пулов. При этом добытая майнерами валюта должна быть продана без использования российской инфраструктуры.

Отдельно в документе подробно описывается, что считать организацией обращения в РФ криптовалюты. Также законопроект запрещает рекламу цифровых валют и рекламу организации обращения цифровой валюты.