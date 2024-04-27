В России спрогнозировали укрепление доллара

Начиная с мая курс доллара будет расти на 50 копеек в месяц и к декабрю 2024 года стоимость американской валюты достигнет 98,1 рубля. Об этом пишут Минэкономразвития.

Согласно базовому сценарию, уже в мае курс доллара начнет расти и достигнет 94,6 рубля. К сентябрю ожидается, что американская валюта будет стоить 96,6 рубля.

Ослабление российской валюты связано с решением платежных проблем и увеличением закупок за рубежом. В дальнейшем на курсе рубля скажутся сокращение торгового баланса и инфляция.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля до 2027 года. Так, в 2025 году показатель достигнет 98,6 рубля за доллар, а в 2027-м — 103,8 рубля. Инфляция окажется на целевом уровне Банка России в 4 процента в 2025 году и сохранится на нем до конца означенного периода, прогнозируют в ведомстве.