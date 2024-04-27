Платежи в Китай для российских компаний стали существенно сложнее из-за опасений китайских банков вторичных санкций США. В новых условиях до половины трансакций проходят через посредников из третьих стран, утверждает Reuters. Lenta.ru

По информации авторов, все это приводит к задержкам с проведением транзакций и вынуждает предпринимателей обращаться к посредникам, что сопряжено с высокими комиссиями и рисками конфискации товаров в третьих странах. Отмечается, что посредниками выступают Гонконг, Киргизия, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны, не вводившие санкции против РФ. Газета.Ru

Отмечается, что банки КНР начали сокращать прямые контакты с Россией с начала этого года. В декабре 2023-го Минфин США получил право вводить санкции в отношении банков из третьих стран, обслуживающих участников санкционных списков среди россиян или способствующие поставкам подсанкционных товаров в интересах военно-промышленного комплекса. RT на русском