В платежной системе Индии возник кризис

В платежной системе Индии, являющейся одной из крупнейших экономик мира, возникли кризисные явления и многочисленные сбои, связанные с устаревшими технологиями банков, которые не поспевают за ростом объемов цифровых платежей в стране, выросшим с 2017 года в пять раз. Об этом пишет Bloomberg.

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Только на этой неделе Резервный банк Индии (RBI) запретил четвертой по величине кредитной организации страны, Kotak Mahindra Bank, выпускать кредитные карты и привлекать новых клиентов в онлайн-сервисах из-за нарушений кибербезопасности, а после сбоя в приложении ICICI Bank были раскрыты данные примерно о 17 тысячах новых владельцах кредиток.

В материале говорится, что в последние годы Индия активно инвестировала в обширную экосистему технологий, чтобы повысить финансовую доступность и привлечь сотни миллионов граждан на цифровой рынок, но, хотя качество обслуживания клиентов и повысилось, «основной уровень и его архитектура не модернизировались такими же темпами». В результате создается нагрузка на серверы и, согласно отчету McKinsey & Company, индийским банкам не хватает необходимой инфраструктуры для адекватной защиты данных клиентов и предотвращения утечек.

Отмечается, что в то время, как министр финансов Индии Нирмала Ситхараман призывает финансовые учреждения модернизироваться, серверная часть большинства банков страны, которые тратят на технологии почти в полтора раза меньше от чистой прибыли, чем их мировые коллеги, по-прежнему опирается на «устаревшую систему».

Экономисты дали прогноз о новом «китайском шоке»

Ранее аналитики издания заявили, что к 2028 году Индия может стать страной с самыми быстрыми темпами роста ВВП в мире и главным драйвером развития глобальной экономики. Оптимистичный прогноз экспертов подразумевает ежегодные темпы роста ВВП страны на уровне в 9 процентов, но даже при негативном сценарии с 6,5 процента роста ожидается, что индийской экономике удастся обойти всех своих главных конкурентов.