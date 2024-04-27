В России отказались запрещать оборот криптовалют

Оборот криптовалют в России запрещать не станут. Об этом в Telegram-канале Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram-канале.

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При этом под запрет попадет организация оборота — а именно создание бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима, объяснил депутат.

Создание в стране легальной криптовалютной инфраструктуры упирается в геополитические реалии, объяснил Горелкин. В дальнейшем это ограничение могут снять, указал он. При этом зарубежные платформы криптовалют и обменники запрещаться не будут.

Ранее стало известно, что в стране захотели запретить организацию обращения криптовалют. Соответствующие поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют внесли депутаты Госдумы. Исключение при этом предложили сделать для тестовых проектов ЦБ в рамках эксперимента.

Накануне Горелкин сообщил о скором введении новой версии законопроекта о майнинге криптовалют. Эта процедура станет легальной для отечественных юрлиц и ИП, включенных в определенный реестр.