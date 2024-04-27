В российском регионе мигрантам запретили работать в двух сферах

В Саратовской области трудовым мигрантам с 1 мая по 31 декабря текущего года запретят работать в сферах перевозки в общественном транспорте, такси и общественного питания. Газета.Ru

Запрет распространится на мигрантов, работающих в регионе на основании патента. Принятое решение региональные власти объяснили увеличением числа прибывших в Саратовскую область мигрантов и совершенных ими преступлений. Lenta.ru

Как сообщили в правительстве со ссылкой на миграционную службу, количество иностранцев, прибывших на территорию Саратовской области, по итогам 2023 года значительно увеличилось. В основном они приезжают, чтобы вести трудовую деятельность. При этом после оформления патентов официально трудоустраивается лишь часть людей, что говорит о высоком уровне теневой занятности. Также фиксируется рост нарушений правил дорожного движения со стороны таких граждан, добавили в пресс-службе. ТАСС