Аналитик оценил прогноз о скором крахе мировой финансовой системы из-за США

Прогноз о крахе мировой финансовой системы из-за растущего госдолга США не является настолько катастрофическим, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.

По его словам, у Соединенных Штатов не было особо проблем до поднятия ключевой ставки, что спровоцировало не только банковский кризис, но и резко увеличило платежи по долгу. Разуваев отметил, что в случае прихода к власти экс-президента США Дональда Трампа произойдет реструктуризация госдолга, а также возможно введение общей валюты для США, Канады и Мексики.

«Это была абсолютно спящая бомба. Ничего страшного не было, пока они не подняли ставку. Сделав это, они не только спровоцировали банковский кризис, но и резко увеличили платежи по долгу. С вероятностью 50% Трамп выиграет выборы и после этого проведет реструктуризацию долга. Хорошим парням из ЕС нормально все поменяет, а плохим парням из Китая, а Трамп не любит Китай, по какому-нибудь жесточайшему курсу. Не исключаю, что введут единую валюту для США, Мексики и Канады — амеро», — отметил Разуваев.

Аналитик напомнил, что подобный сценарий описывали на западных финансовых форумах в 2008 году. По мнению Разуваева, сейчас он на подходе.

Ранее сообщалось, что госдолг Соединенных Штатов ежегодно возрастает примерно на 2 процентных пункта (п. п.) от ВВП. По словам директора департамента Международного валютного фонда (МВФ) по бюджетным вопросам Витора Гаспара, эта тенденция «вызывает побочные эффекты во всем мире».