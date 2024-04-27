Отказ властей Бельгии признавать обмен заблокированными активами российских и иностранных инвесторов помешает процессу, но работа будет продолжена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РБК ранее со ссылкой на Минфин Бельгии сообщил, что страна не признает обмен заблокированными активами в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина №844.

Пескова спросили, могут ли такие решения помешать процессу.

"Безусловно. Как минимум это не будет способствовать обмену активами, - отметил представитель Кремля. - Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу".

ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии.

Ранее президент России издал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" в целях обмена замороженными иностранными активами. Документ предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С". При этом стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, ограничена суммой в 100 тыс. рублей.