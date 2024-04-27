Медведев назвал вероятный ответ на конфискацию США активов России

Ответ на конфискацию российских активов за рубежом может быть только ассиметричным.

Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатовское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей. Причина ясна — у нас нет значимого количества американского государственного имущества, включая деньги, права и иные активы США. Поэтому ответ может быть только асимметричный. Кстати, не факт, что он будет менее болезненным», — пояснил политик.

Медведев пояснил, что ответом от Москвы могут послужить реторсии — правомерные принудительные действия страны в ответ на недружественные акты других государств.