Путин заявил о росте доходов бюджета России

Российский лидер Владимир Путин заявил о росте доходов бюджета страны.

Как он отметил на совещании по экономике, поступательное развитие российской экономики позитивно отражается на федеральном бюджете и его доходы существенно превышают уровни прошлого года.

«Так, за первый квартал ненефтегазовые поступления увеличились на 43%, а в целом доходы федерального бюджета за три месяца выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что данные цифры влияют и на другие показатели, в частности уменьшается дефицит бюджета.

Ранее Путин также заявил о замедлении инфляции в стране.