Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что инфляция в стране постепенно замедляется. ТАСС

«Традиционно, что радует, безусловно, более высокие темпы демонстрирует обрабатывающая отрасль. Их динамика в январе плюс 7,5%, а в феврале уже плюс 13,5%. На этом фоне постепенно замедляется инфляция», — сказал он. RT на русском

«Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития. Уже сейчас многие эксперты говорят, что по итогам текущего года ВВП страны может прибавить более 3%», — заявил Путин. Ura.Ru