Глава Минфина ФРГ выступил за изменение экономической политики

Министр финансов Германии Кристиан Линднер подчеркнул необходимость изменения экономической политики, отметив, что экономика страны нуждается в перестройке.

"Что нам нужно, так это трезвый реализм", - заявил Линднер, выступая на федеральном съезде Свободной демократической партии в Берлине.

Реализм, по его словам, должен порождать "смелость действовать".

"Именно это мы подразумеваем под экономическим поворотом", - подчеркнул министр.

При этом он заметил, что не стоит игнорировать предупреждения представителей бизнеса о потере конкурентоспособности страны.

Однако экономический рост "не является самоцелью", а имеет "более глубокий смысл", пояснил Линднер, имея в виду конфликты и геополитические кризисы по всему миру. Военная поддержка Украины и финансирование военных расходов Германии в долгосрочной перспективе, по его мнению, "не могут осуществляться в долг".

"Для этого нам нужны наши экономические показатели", - констатировал Линднер. "Экономический поворот необходим, потому что в конце концов, экономическая мощь также является фактором геополитики", - резюмировал глава Минфина Германии.

Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. МВФ снизил прогноз экономического роста Германии на 0,3 п.п., до 0,2% в 2024 году. ВВП ФРГ снизился в 2023 году по сравнению с предыдущим на 0,3%. Эксперты Федерального статистического ведомства Германии отметили по итогам 2023 года снижение покупательной способности населения вследствие роста потребительских цен.