«Большая семерка» обсуждает закрытие угольных электростанций

«Большая семерка» (G7) обсуждает возможность закрытия угольных электростанций во всех странах-членах к 2035 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

С 28 по 30 апреля в итальянском Турине проходит совещание министров по климату, энергетике и окружающей среде стран объединения.

«Министры энергетики обеспеченных стран группы семи на встрече в Италии обсуждают установление общей целевой даты закрытия угольных электростанций — 2035 год», — говорится в сообщении.

По словам источника, против этой идеи выступает одна страна, при этом он не уточнил, какая именно.

До этого агентство сообщало, что Италия попытается убедить США, Британию, Францию, Германию, Канаду и Японию установить общую дату отказа от угля в сфере электроэнергетики.

27 марта RT со ссылкой на помощника госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетта сообщал, что страны G7 намерены постепенно уйти от зависимости от российского ядерного топлива.