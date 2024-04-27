Дизайн молдавской валюты может измениться

Внешний вид молдавской валюты может измениться, такой план в республике существует. Об этом сообщила глава Нацбанка страны Анка Драгу, передает TV8.

При этом она не раскрыла сути изменений, сказав, что о них будет объявлено позже, когда пройдут дополнительные консультации и обсуждения по этой теме.

«Но да, в этом году, мы поработаем над дизайном банкнот молдавского лея», — сказала Драгу.

Также она не смогла однозначно ответить на вопрос о том, коснутся ли изменения только дизайна банкнот или также затронут и материал. По словам Драгу, это станет более поздним этапом обсуждений. При этом она назвала этот проект «очень хорошим».

Молдавский лев ввели в обращение 29 ноября 1993 года. Банкноты изготовлены из бумаги, автором их дизайна является художник Георгий Врабие.