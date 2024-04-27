В России выросли продажи нефти

Продажи нефти на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за январь-апрель выросли на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 11,5 миллиона тонн. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на торговую площадку.

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В общей сложности за январь-апрель было продано нефти на сумму в размере 626,8 миллиарда рублей. Данная цифра на 63,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Отмечается, что за указанный период объем торгов бензином Аи-92 вырос на 23,3% до 2,157 миллиона тонн. Показатели Аи-95 повысились на 37,7% до 1,391 миллиона тонн, а дизельного топлива — на 32% до 5,605 миллиона тонн. Также выросли продажи авиакеросина до 0,529 миллиона тонн или на 10,9%.