Финансист Островский: Существует вероятность роста доллара до 113 рублей
Несмотря на укрепление рубля в последние дни, есть вероятность, что курс нацвалюты может выйти за пределы 100 рублей за доллар. Об этом "РГ" рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.
"Наблюдаемое укрепление рубля вероятно связано с активизацией продаж экспортерами валютной выручки на фоне приближения даты налоговых платежей. При этом рубль может укрепиться до уровня 91,5 за доллар, - отметил эксперт. - Сдерживающим фактором для роста доллара стала также появившаяся информация о решении властей продлить действие Указа о репатриации валютной выручки".
Однако факторы в пользу ослабления рубля в среднесрочном периоде продолжают оставаться актуальными.
По словам Островского, снижение курса национальной валюты является одним из возможных решений по сокращению дефицита бюджета. Также, по информации Центробанка, продолжается отток капитала, хотя и в меньших объемах. Спрос на валюту подогревают иностранные компании, уходящие из России.
"Поэтому можно предположить, что во второй половине года из-за нарастания волатильности на валютном рынке вероятность краткосрочного выхода котировок на 113 рублей за доллар существует", - заключил эксперт.