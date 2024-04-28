Названы последствия конфискации активов РФ американцами
Конфискация российских активов в США приведет к ускорению дедолларизации мировой системы. Развивающиеся страны перестанут хранить свои резервы и инвестировать в США. Так считают российские эксперты в области экономики, передает РИА Новости.
«Основной риск состоит в усилении тенденций фрагментации мировой валютной системы и деглобализации мировой экономики», — считает начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.
Он уверен, что любое решение о конфискации активов «ничтожно с точки зрения международного законодательства», поэтому оно будет оспорено Россией.
Вдобавок такая ситуация снизит спрос инвесторов из развивающихся стран на американские активы.
Поддерживает это мнение и доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов.
По его словам, это «абсолютно нелегитимный законодательный акт». Последствия будут негативны как для Белого дома, так и для американских граждан и бизнес-структур. США фактически уничтожают правовые основы рыночной экономики и превращают доллар в токсичный для мировой экономики инструмент.
Зарипов отмечает, что инвесторы из стран Ближнего Востока, Азии, Африки уже сокращают вложения в США.
Назван возможный ответ России на конфискацию ее активов в США
По подсчетам РИА Новости, незаконная конфискация может обойтись американской экономике в 152 миллиардов долларов иностранных инвестиций, а также 5,34 триллиона долларов в резервах.
На этой неделе Байден подписал законопроект, наделяющий президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на «восстановление Украины». Президенту не понадобится утверждение в конгрессе.