Названы последствия конфискации активов РФ американцами

Конфискация российских активов в США приведет к ускорению дедолларизации мировой системы. Развивающиеся страны перестанут хранить свои резервы и инвестировать в США. Так считают российские эксперты в области экономики, передает РИА Новости.

«Основной риск состоит в усилении тенденций фрагментации мировой валютной системы и деглобализации мировой экономики», — считает начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

Он уверен, что любое решение о конфискации активов «ничтожно с точки зрения международного законодательства», поэтому оно будет оспорено Россией.

Вдобавок такая ситуация снизит спрос инвесторов из развивающихся стран на американские активы.

Поддерживает это мнение и доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов.

По его словам, это «абсолютно нелегитимный законодательный акт». Последствия будут негативны как для Белого дома, так и для американских граждан и бизнес-структур. США фактически уничтожают правовые основы рыночной экономики и превращают доллар в токсичный для мировой экономики инструмент.

Зарипов отмечает, что инвесторы из стран Ближнего Востока, Азии, Африки уже сокращают вложения в США.

Назван возможный ответ России на конфискацию ее активов в США

По подсчетам РИА Новости, незаконная конфискация может обойтись американской экономике в 152 миллиардов долларов иностранных инвестиций, а также 5,34 триллиона долларов в резервах.

На этой неделе Байден подписал законопроект, наделяющий президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на «восстановление Украины». Президенту не понадобится утверждение в конгрессе.