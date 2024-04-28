На курс национальной валюты в мае будет влиять ряд факторов, рассказали эксперты. По их мнению, рубль в ближнесрочной перспективе может упасть по отношению к доллару, пишет РБК.

По мнению аналитиков, основное влияние на валютный рынок будет оказывать требование правительства об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. Оно, добавили эксперты, уже повысило привлекательность рубля и будет сказываться на его курсе в дальнейшем.

Журналисты отметили, что требование распространяется на экспортеров 43 групп компаний, работающих в отраслях ТЭК, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности и зернового хозяйства.

Аналитик финансовой группы «Финам» Николай Дудченко уточнил, что продление указа о выручке станет положительным фактором для курса рубля в мае, так как экспортеры формируют значительную часть предложения валюты на бирже.

Финансисты пояснили, что курс национальной валюты будет зависеть также от операций Минфина и Центробанка на открытом рынке: закупок и продажи валюты и золота.

Наступление в конца мая периода налоговых платежей, в ходе которого экспортеры продают валюту на рынок, чтобы сделать выплаты в бюджет, окажет свое влияние на рубль, констатировали эксперты.

По мнению аналитиков, на четвертом месте в перечне факторов находятся цены на нефть. На фоне конфликта на Ближнем Востоке они постоянно растут, утром 19 апреля стоимость барреля достигла $90,74.

Вместе с тем, рубль может возобновить ослабление из-за оттока капитала по финансовому счету, сезонного увеличения спроса на иностранную валюту накануне отпусков, заметила Наталья Ващелюк, старший аналитик УК «Первая».

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Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева предположила, что до конца апреля рубль продолжит торговаться в диапазоне 93-95 рублей за доллар США. После майских праздников, добавила она, не исключается его ослабление выше 95 единиц за доллар.