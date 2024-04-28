Песков назвал последствия изъятия активов РФ для западной экономики

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение ЕС и США об изъятии российских активов станет «солидным гвоздем» в гроб западной экономической системы. Кадры с интервью Пескова выложил Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале

«Это будет солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат», — заявил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что репутация может быть уничтожена «за одну ночь» и восстанавливаться десятилетиями, и конфискация российских активов станет большим ударом по западной репутации и заставит страны поставить под сомнение целесообразность хранения госрезервов в долларах и евро.

По словам Пескова, на такое решение Россия ответит, «бесконечно» отстаивая свое право на опротестование этого решения в суде. Кроме того, оно повлияет на средства западных стран в России.

Назван возможный ответ России на конфискацию ее активов в США

По данным издания Nikkei, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки», в том числе США, в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории.