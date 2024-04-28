Американцы начали экономить на продуктах

Расходы домохозяйств на покупку продуктов в США достигло рекордного значения за 30 лет. Это вынудило американских потребителей разделять покупки между магазинами. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на статданные.

По данным Numerator, с марта 2023 по февраль 2024 года они в среднем совершили поездки в 20,7 различных торговых точек — на 23% больше, чем годом ранее.

Помимо увеличения количества посещаемых магазинов, покупатели также стали охотнее ездить за покупками в более бюджетные районы, а программы лояльности и акционные предложения теперь крайне важны при выборе мест для шопинга, отмечают аналитики розницы. По оценкам AlixPartners, число поездок в продуктовые магазины в целом выросло на 8% в годовом исчислении.

Согласно данным Минсельхоза США, в 2023 году доля расходов на питание, приходящаяся на традиционные продовольственные сети, снизилась до 66% с 69% в 2017 году. Некоторые магазины теперь сосредотачиваются на определенных категориях товаров и ценовом преимуществе вместо попыток быть универсальными, констатирует профессор маркетинга Роджер Бим.

Для удержания клиентов дискаунтер Lidl старается предлагать максимально низкие цены на самые популярные товары конкретной недели. По словам представителя сети Фрэнка Керра, это позволяет «продвигать многие позиции по себестоимости или ниже», отметило издание.

Магазины также усиливают акцент на собственных торговых марках, традиционно более доступных по ценам. За 52 недели по 23 марта продажи частных марок взлетели на 15% относительно того же периода годом ранее.