Сделки по поставкам газа, заключенные с Россией, помогли Турции избежать энергетического кризиса. Об этом Байрактар, сообщает Financial Times.

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«Конкурентоспособные сделки с Россией помогли Турции избежать энергокризиса, охватившего западные страны», — отметил глава Минэнерго.

Согласно публикации, на долю России в 2023 года приходилось более 40 процентов полученного Турцией газа, что делает Россию его крупнейшим поставщиком.

При этом Байрактар сообщил, что Турция активно ищет поставщиков газа для новых контрактов. По словам министра, «это могут быть Россия, Азербайджан, Иран», а также американская компания ExxonMobil, с которой Турция ведет переговоры по сжиженному природному газу.

Ранее врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов назвал страны, торговля с которыми будет расти. В их числе фигурировала Турция.