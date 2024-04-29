Эксперт: инфляция в США может привести к рекордной цене на золото

Главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов заявил РИА Новости, что продолжение разгона инфляции в США способно привести цену на золото к новым историческим рекордам до конца года.

"Многочисленные источники говорят о вероятном продолжении роста инфляции в США, что может привести к новым ценовым рекордам жёлтого металла в течении нынешнего года", - сказал он.

Эксперт добавил, что в настоящее время наблюдается коррекция цен на золото от рекордных уровней из-за укрепления доллара. По его словам, цена на металл значительно оторвалась от уровня себестоимости даже самых высокозатратных добытчиков.

Это позволяет производителям отрабатывать самые низкосортные руды, тем самым увеличивая предложение металла. 8 апреля сообщалось, что стоимость золота продолжает стремительно расти на мировых рынках, обновив очередной максимум. 26 апреля заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что с 1 июня возможно отменить экспортную пошлину на золото. В тот же день заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин разработал ряд мер по ужесточению надзора за вывозом золота физическими лицами из страны.