Итало-российская торговая палата приостановила оплату товаров рублями

Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, которая позволяла покупать итальянские товары за рубли. Об этом сообщил РИА Новости глава палаты Фердинандо Пелаццо.

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Он пояснил, что решение было принято после обращения Комитета по финансовой безопасности Италии. Комитет выразил опасения в связи с тем, что механизм позволяет обходить санкции в отношении РФ.

При этом Пелаццо подчеркнул, что в ИРТП не согласны с этим мнением, так как занимаются неподсанкционными товарами.

В феврале палата запустила систему в тестовом режиме на три месяца для компаний-членов. В товарообмен, как заявлял глава ИРТП, включались только категории, разрешенные для ввоза в Россию.

Итало-российская торговая палата добровольно притормозила работу по этой схеме после получения письма от итальянского Комитета по финансовой безопасности. В данный момент документ рассматривают юристы ИРТП и изучают содержание 13-ого пакета санкций. Палата намерена поднять вопрос о дальнейшей работе механизма оплаты рублями на собрании своих членов в июле, добавил Пелаццо.