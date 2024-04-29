Россияне стали отказываться от курицы и переходить на индейку
В апреле пищевые пристрастия россиян изменились вслед за ценами. Граждане стали есть больше индейки и свинины, а курица и говядина начали терять популярность. К такому выводу пришли аналитики «Контур.Маркета», передает РИА Новости.
Исследователи проанализировали период 15-21 апреля в 2023 и 2024 году.
Выяснилось, что потребление говядины сократилось на 34% по сравнению с прошлым годом, курицы — на 23%. При этом индейку и свинину россияне стали потреблять больше — на 12% и 3% соответственно.
За год цены выросли на все виды мяса.
Курица подорожала до 236 рублей за килограмм, а говядина до 522 рублей. Индейка стоит 529 рублей. Наиболее оптимальны для потребителя цены на свинину — 324 рубля.
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Эксперты говорят. что россияне предпочитают покупать мясо, которое стоит дешевле.
«Выгоднее всего закупать свинину и индейку, а говядина и курица обойдутся сильно дороже», — сказала аналитик «Контур.Маркета» Дарья Жигалина.