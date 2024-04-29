В бюджет Казахстана вернули более 90 млн долларов, изъятых у олигархов

В Казахстане вернули государству более 90 миллионов долларов, изъятых у олигархов. Это следует из сообщения правительства республики, опубликованном в соцсетях 29 апреля.

Комиссия по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов одобрила соглашения о добровольном возврате незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 40 млрд тенге, из которых более 38 млрд составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 млрд тенге, говорится в публикации.

Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков, поясняется в сообщении.

Кроме того лица, попавшие под действие закона о возврате государству незаконно приобретенных активов, построят два инфраструктурных объекта в городах Астана и Шымкент. Это позволит создать рабочие места и обеспечит дополнительный приток налоговых поступлений.