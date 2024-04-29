Стало известно, сколько Польше принесло членство в Евросоюзе

Евросоюз вложил в Польшу 161,6 млрд евро за 20 лет. Это следует из данных Министерства финансов республики, сообщает РИА Новости.

В 2004 — 2023 годы Польша получила из бюджета ЕС 245,5 миллиарда евро. Страна заплатила 83,7 миллиарда членских взносов. Таким образом, положительный баланс Польши равен 161,6 миллиарда евро.

Вливания из бюджета Евросоюза в течение 20 лет составляли примерно 2,1% национального ВВП.

По данным Минфина, 65% средств ЕС были использованы на проекты «Политики сплоченности». Это улучшение транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры. Чуть более 30% средств передали Польше в рамках Общей сельскохозяйственной политики.

Польша была крупнейшим бенефициаром бюджетных средств ЕС (13,3%). Италия, Испания и Франция получили примерно по 12%.

В начале года Польше перечислили крупнейший за время членства в ЕС транш. Он составил около 6,2 миллиарда евро. Это деньги на восстановление после пандемии.