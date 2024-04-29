В Китае заявили, что Россия начала отвечать Западу на конфискацию активов

Россия начала брать инициативу в свои руки и отвечать Западу на незаконную конфискацию ее активов. Об этом пишет китайское издание Sohu.

«Когда Россия увидела, что JP Morgan Chase пытается сбежать из России, суд постановил заморозить все активы, которыми банк владел в России, включая движимое и недвижимое имущество, а также все акции российской дочерней компаний JPMorgan Chase», — пишет издание.

Причиной инцидента стало то, что российские 439,5 миллиона долларов были заморожены на счете JPMorgan Chase после введения санкций.

Издание отмечает, что ранее Россия медлила с принятием мер, но данный инцидент показал, что теперь ответы следуют быстро. Действия Москвы «делают экономику Соединенных Штатов еще более уязвимой».

Западный бизнес испугался уходить из России после произошедшего с Carlsberg

«Расчет американцев оказался неверным. Россия не Япония, с ней надо обходиться по-другому», — пишет Sohu.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил обеспечительные меры по иску ВТБ к инвестиционному банку JPMorgan Chase и его структурам на 439,5 миллионов долларов.