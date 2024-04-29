США не удастся сдержать цены на топливо из-за санкций в отношении Ирана

Стратегия президента Джо Байдена по сдерживанию цен на топливо находится под угрозой срыва из-за усиления санкций против Ирана. В этом году стоимость бензина на заправках уже выросла на 18%, но конгресс настаивает на ужесточении рестрикций, сообщает Bloomberg.

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Мягкий подход администрации к ограничениям в отношении нефти из Ирана, России и Венесуэлы стал ключом к усилиям по снижению цен на топливо. Однако после обострения отношений между Ираном и Израилем на Байдена усилилось давление ограничить экспорт сырой нефти из Исламской Республики.

Страны-члены ОПЕК добывают примерно 3 миллиона баррелей в день, что эквивалентно примерно 3% мировых поставок. И хотя иранская сырая нефть может не попасть в бензобаки США, ее присутствие в целом помогает ограничить рост цен.

Аналитики полагают, что расчеты администрации становятся все более сложными перед президентскими выборами. Рост стоимости жизни будет играть важную роль при голосовании. История показала, что положение президентов США тесно связано с ценами на заправках, хотя в краткосрочной перспективе они практически не контролируют рынок нефти. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на бензин в США в этом году выросли на 18%, а летний автомобильный сезон еще не начался.

У Белого дома закончились "хорошие варианты" для сдерживания цен. Проверенные стратегии достигают своего предела, заявил в связи с этим директор службы геополитических рисков (Rapidan Energy Group) Фернандо Феррейра.