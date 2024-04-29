Европейские страны смогли преодолеть зависимость от российского газа благодаря решительным действиям и некоторой удаче, полагают эксперты. Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, в 2022 году Евросоюз ускорил ввод в строй плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа. На фоне этого, доля СПГ в поставках выросла с 20% до 42%. Значительная часть газа (порядка 50%) доставлена из США.

Расширение импортных мощностей позволило нарастить поставки из Азии в Европу в кратчайшие сроки, что дало возможность преодолеть кризис, пояснил гендиректор немецкого энергогиганта Uniper Майкл Льюис.

Вместе с тем, пояснили аналитики, зависимость от волатильного рынка СПГ создает новые риски. Кроме того, стоимость импортируемого СПГ значительно выше, чем трубопроводного газа из России.

«Высокие цены на энергию в Европе ставят под угрозу конкурентоспособность региона по сравнению с такими соперниками, как США и Китай, имеющими доступ к огромным, недорогим и чистым источникам энергии», — предупредил старший советник консалтинговой компании Eurasia Group Амунд Вик.

Эксперты уточнили, что масштабное развертывание газовой инфраструктуры замедлит прогресс ЕС в достижении обязательств по Парижскому соглашению 2015 года и цели углеродной нейтральности к 2050 году.

Доходы России от продажи нефти и газа в Европу рухнули

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты заработали за два неполных года €66,7 млрд на поставках газа в европейские страны. При отсутствии антироссийских санкций США получили бы на €52 млрд меньше.