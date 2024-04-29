В МВФ спрогнозировали замедление экономики США
Рост экономики США скоро прекратится, и она начнет замедляться. Такой прогноз сделала в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает РИА Новости.
«Экономика США до сих пор работает на полную мощность, но маловероятно, что это продлится долго», — сказала Георгиева на бюджетной конференции ЕС.
По ее словам, рост производительности в США во многом связан с большим количеством частных инвестиций в развитие новых технологий. К примеру, в Европе их гораздо меньше.
В апреле МВФ обновил прогноз, касающийся американской экономики. Аналитики считают, что ВВП США в 2024 году вырастет на 2,7%, но уже в 2025 году рост замедлится до 1,9%.
В конце прошлого года агентство Reuters сообщило, что несколько американских штатов получили доходы в 27 миллиарда долларов за счет военной помощи Киеву.
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