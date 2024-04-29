На саммите G7 обсудят отказ от российского СПГ

Отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) находится на повестке саммита профильных министров стран G7 «Большой семерки». Об этом сообщил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин, передает агентство Askanews.

© Lenta.ru

«Мы работаем над этим, если бы было окончательное решение, я бы сообщил об этом», — ответил Пикетто-Фратин в ответ на вопрос, обсуждается ли запрос Бельгии о блокировании импорта СПГ из России.

Как заявила министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен, страна выступает за поэтапное введение запрета на реэкспорт сжиженного газа из России, чтобы «не подпитывать российский военный бюджет».

Евросоюзу (ЕС) удалось заместить более десяти процентов поставок российского трубопроводного газа. Однако энергоресурсы из РФ заменили не на топливо из других стран, а на сжиженный природный газ (СПГ) из России. Доля трубопроводного газа снизилась с 37 до 8,7 процента после начала спецоперации, а доля российского топлива в общем импорте газа Европой выросла до 15 процентов.

Главными покупателями российского СПГ в Европе в 2023 году стали Испания, Бельгия и Нидерланды. Они приобрели у России 5,24, 3,82 и 2,1 миллиарда кубометров этого вида топлива соответственно. На долю первой пришлось 40 процентов от европейского импорта российского СПГ, второй — 30 процентов. В свою очередь, поставки в Нидерланды за год увеличились в 1,9 раза.