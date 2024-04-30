Bloomberg: администрация Байдена хочет запретить импорт российского урана

Администрация американского президента Джо Байдена думает над запретом на импорт обогащенного урана из России, сообщает Bloomberg.

Данная мера обсуждается в рамках Совета национальной безопасности Белого дома, Министерства энергетики и прочих ведомств. По данным агентства, работа над инициативой в Конгрессе США застопорилась, что стало поводом для изучения вопроса на уровне исполнительной власти. В декабре 2023 года Палата представителей приняла проект закона о запрете импорта низкообогащенного российского урана, но его не поддержали в Сенате.

По данным Министерства энергетики США, Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого для топлива американского парка из более чем 90 коммерческих реакторов, что делает ее иностранным поставщиком №1. Это приносит Москве около 1 миллиарда долларов в год. Американская администрация заявила, что зависимость от российских источников урана «создает риск для экономики США». В то же время замена этих поставок может оказаться сложной задачей и приведет к увеличению стоимости обогащенного урана на 20%.

Актуальность этой проблемы добавляет тот факт, что 2,7 миллиарда долларов, выделенных Конгрессом ранее в этом году на поддержку отечественной урановой промышленности, зависят от ограничений или запрета на обогащенный российский уран, введенного либо законом, либо административными мерами.

Белый дом, который заявил, что создание внутренней цепочки поставок по обогащению ядерного топлива является приоритетом национальной безопасности, ранее призывал к долгосрочному запрету в сочетании с миллиардами долларов, которые сейчас одобрены Конгрессом для внутренних мощностей по обогащению.

Поиск альтернатив российскому урану связан с планами Вашингтона по увеличению собственного производства ядерного топлива. Байден заявил о производстве первых 90 кг обогащенного урана в США и намерении обогатить около тонны топлива к концу 2024 года. Эти шаги направлены на снижение зависимости от импорта и укрепление национальной энергетической безопасности.