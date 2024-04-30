Минсельхоз Молдавии выступил против закрытия рынка страны для защиты от импорта

Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля в эфире телеканала TV8 заявил, что экономика страны ориентирована на экспорт, поэтому закрытие местного рынка для защиты сельскохозяйственных производителей страны от зарубежной продукции ударит по самими местным производителям.

«Мы не являемся страной импортером, мы исключительно страна-экспортер», — сказал Боля.

По его словам, закрытие рынка Молдавии означает ликвидацию местные сельхозпроизводителей.

«Только недалекие люди могут предложить запретить импорт в Молдавии», — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что многое из того, что производят в стране идет на экспорт, в процентном соотношении — до 70%. Боля добавил, что в Молдавии очень маленький внутренний рынок.

До этого сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду выступила за то, чтобы Кишинев и Киев получили со стороны Евросоюза аналог «плана Маршалла», который был принят США для восстановления европейских стран после Второй мировой войны.