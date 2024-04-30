Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов, на этот раз став зависимой от импорта российских минеральных удобрений, предупреждают крупнейшие производители удобрений. Об этом пишет Financical Times.

По словам главы одного из мировых лидеров в производстве азотных удобрений компании Yara International Свейна Тори Холсетера, после начала конфликта между Россией и Украиной в феврале 2022 года объем импорта мочевины — распространенного азотного удобрения — из России в страны ЕС удвоился по сравнению с предыдущим годом.

В G7 договорились продолжить работу в направлении отказа от российского газа

«Удобрения становятся новым газом для Европы, — заявил Холсетер. — Это парадокс, когда целью является сокращение зависимости от России, а на деле мы сонно идем по пути передачи критически важной для производства продовольствия власти России».

По данным Евростата, в текущем сезоне, с июня 2022 по июнь 2023 года, российские поставки мочевины, хоть и снизились, но остаются на исторически высоком уровне, составляя треть от общего импорта ЕС.

Цены на удобрения резко выросли после начала вторжения из-за введенных санкций, ограничивших поставки природного газа — основного сырья для производства азотных удобрений. Это негативно сказалось на доходах европейских фермеров, а в более бедных странах, особенно в Африке, вынудило многих вовсе отказаться от применения удобрений, что пагубно сказалось на урожайности, отмечает газета.

Российские производители удобрений имеют конкурентные преимущества за счет низких энергозатрат и меньших экологических ограничений, отметил Холсетер. Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров азотных, калийных и фосфорных удобрений.

Холсетер предупредил, что Москва может использовать свое господство на рынке удобрений в качестве рычага политического давления, подобно тому как это делалось с энергоресурсами.