Хлеб в Германии подорожал более чем на треть с 2019 года

Хлебные изделия в ФРГ подорожали на 34,4% за четыре года. Статистические данные обнародовало Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) в преддверии Дня хлеба, празднуемого в Германии 5 мая.

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«Цены на хлеб и булочки поднялись на 34,4% в период с 2019 по 2023 год», — отмечается в исследовании.

Согласно информации ведомства, главными причинами увеличения стоимости стали рост цен на энергоносители и сырье, а также повышение расходов на персонал.

В 2022 году в Германии лишь 1640 человек подписали новые контракты на обучение пекарской профессии, что свидетельствует о потере интереса к профессии на 50% за предыдущие десять лет.

«Для сравнения: общие потребительские цены за тот же период выросли на 17,3%», — говорится в публикации.

Некоторое время назад стало известно, что стоимость газа в Германии значительно вырастет для немецких граждан с апреля 2024 года.